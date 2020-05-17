За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.
Всего за все время пандемии заболело 18 291 человек, из них 5116 выздоровели, летальных исходов — 514.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 715 случаев;
Волынская область — 615 случаев;
Днепропетровская область — 837 случаев;
Донецкая область — 130 случаев;
Житомирская область — 546 случаев;
Закарпатская область — 885 случаев;
Запорожская область — 378 случаев;
Ивано-Франковская область — 1210 случаев;
Кировоградская область — 443 случая;
г. Киев — 2280 случай;
Киевская область — 1197 случая;
Львовская область — 1019 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 238 случаев;
Одесская область — 746 случая;
Полтавская область — 264 случая;
Ровенская область — 1126 случая;
Сумская область — 162 случая;
Тернопольская область — 1078 случаев;
Харьковская область — 786 случая;
Херсонская область — 167 случаев;
Хмельницкая область — 253 случаев;
Черновицкая область — 2694 случаев;
Черкасская область — 372 случая;
Черниговская область — 108 случаев.
Днем ранее количество выздоровевших было вдвое больше и установило рекорд.
В то же время, после четырех дней роста заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад. 13 мая было 402 случая, 14 мая — 422, 15 мая — 483, 16 мая — 528.
Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.
Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.
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