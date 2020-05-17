За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.

Всего за все время пандемии заболело 18 291 человек, из них 5116 выздоровели, летальных исходов — 514.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 715 случаев;

Волынская область — 615 случаев;

Днепропетровская область — 837 случаев;

Донецкая область — 130 случаев;

Житомирская область — 546 случаев;

Закарпатская область — 885 случаев;

Запорожская область — 378 случаев;

Ивано-Франковская область — 1210 случаев;

Кировоградская область — 443 случая;

г. Киев — 2280 случай;

Киевская область — 1197 случая;

Львовская область — 1019 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 238 случаев;

Одесская область — 746 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровенская область — 1126 случая;

Сумская область — 162 случая;

Тернопольская область — 1078 случаев;

Харьковская область — 786 случая;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 253 случаев;

Черновицкая область — 2694 случаев;

Черкасская область — 372 случая;

Черниговская область — 108 случаев.

Днем ранее количество выздоровевших было вдвое больше и установило рекорд.

В то же время, после четырех дней роста заболеваемость коронавирусом в Украине пошла на спад. 13 мая было 402 случая, 14 мая — 422, 15 мая — 483, 16 мая — 528.

Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.

Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.