В ближайшие сутки погоду в Украине определит влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Практически по всей Украине ночью и днем ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно северо-западный, 7−12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока страны порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 4−9° тепла, на юге и востоке до 13°, днем 14−19°, в южной части и Закарпатье 18−23°; в Карпатах ночью 1−3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0−3°, днем 7−11° тепла.

В Киеве ночью и во второй половине дня ожидается небольшой дождь, днем порывы ветра 15−20 м/с, температура ночью 7−9°, днем 16−18°.

Во вторник, 19 мая, в Украине день пройдет без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7−12 м/с.

Температура ночью 3−8° тепла, в южной части 7−12°; днем в северной части 14−19°, на остальной территории 17−22°, в юго-западной части до 25°.

В Киеве днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7−12 м/с. Температура ночью 6−8°, днем 16−18°.

17 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14−19°, в Днепре возле Киева 14°.