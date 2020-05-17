Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свободе».

«На сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и дальше, — в парламенте народных депутатов нет ... По аппарату. Тоже нет», — убеждает он.

В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: «И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет».

По его словам, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть и до 15, «потому что, возможно, не все об этом сообщили».