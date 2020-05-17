По состоянию на 16 мая среди народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады нет больных COVID-19.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью «Радио Свободе».
«На сегодня больных, к счастью, — я надеюсь, что так будет и дальше, — в парламенте народных депутатов нет ... По аппарату. Тоже нет», — убеждает он.
В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: «И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет».
По его словам, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть и до 15, «потому что, возможно, не все об этом сообщили».
По последним данным, в Украине коронавирус лабораторно подтвердили в 17 858 человек: 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 — умерли от осложнений.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время