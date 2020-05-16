За сутки в Испании количество умерших от коронавируса составило 102 человека, это самый низкий суточный показатель за восемь недель.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Испании.
Общее число погибших от коронавируса в Испании возросло до 27 563 человек, а число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 230 698 человек.
Напомним, Россия «идет» на второе место по количеству заболеваний COVID-19.
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