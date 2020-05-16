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По состоянию на утро 16 мая в мире с начала пандемии зафиксировали 4 млн 628 тысяч 785 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Среди них 1 млн 759 тысяч 673 человека выздоровели и 308 651 — умерли. Сейчас инфицированными остаются 2 млн 560 тысяч 641 человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там коронавирус подтвердили в 1 484 285 человек, из которых 88 507 умерли и 327 751 — выздоровели. До сих пор болеет более миллиона человек.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных идет Испания — в общей сложности там 274 367 случаев. Из них 188 967 человек выздоровели, более 57 тысяч еще болеют.

На третьем месте по количеству инфицированных — Россия. Там зафиксировали 262 843 случая COVID-19, из них 58 226 человек выздоровели. Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (2418 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Великобритания с 236 711 случаями и Италия, где в общей сложности зафиксировали 223 885 инфицированных.

В Китае, откуда началась пандемия, обнаружили 82 941 пациента с коронавируса. С начала эпидемии умерли 4633 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 219. Еще болеют 89 человек.

Напомним, убытки мировой экономики от пандемии оценили в $6-9 триллионов.
ForUm

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