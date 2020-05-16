Правительство Италии приняло решение об ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса.

В частности, с 3 июня в Италии снимут ограничения на передвижение внутри страны, а также на въезд и выезд за ее пределы.

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства.

Выезжать в Италию позволят из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Для тех, кто будет пересекать границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

В то же время остается в силе запрет на передвижение и требование касательно карантина для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 или тех, кто контактировал с инфицированными.

В правительстве Италии подчеркнули, что в случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.

Стоит отметить, что Италия до сих пор в пятерке стран-лидеров по количеству инфицированных коронавирусом. В целом по стране зафиксировали 223 885 инфицированных, из них 120 205 выздоровели, а 31 610 умерли. До сих пор болеют более 72 000 человек.

Напомним, Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские.