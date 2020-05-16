В Черновицкой области за минувшие сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели - 52 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Однако ослаблять бдительность пока рано», - написал Осачук в Facebook.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2647 человек, 564 - выздоровели, 102 - умерли.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.