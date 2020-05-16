также в разделеОбщество
В 13 областях Украины наблюдается позитивная динамика заболеваемости коронавирусом 13
Более чем 3500 украинских медиков заразились коронавирусом 20
Буковина: за сутки от COVID-19 выздоровело больше, чем заболело 19
Резников: У так называемого «главы МИД ЛНР» Дейнего есть российский паспорт 27
Коронавирус в Украине: рекорд выздоровевших, но четвертый день рост новых заболеваний 75
15 мая. Картина дня 19
В Украине уволили 50% руководителей таможен 25
Минздрав: Общественный транспорт могут запустить с 22 мая 30
На Хмельнитчине в монастыре УПЦ МП коронавирусом заразились 11 монахов 21
40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан 17
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус 32
Епифаний направил письмо Шмыгалю из-за карантина 17
Хомчак инициировал расследование гибели военных на учениях 18
У президента хотят запретить суррогатное материнство в Украине 29
В Украине создали сервис по поиску информации о репрессированных в 1917-1991 годах 17
На Луганщине уже 9 дней не фиксируют новых случаев COVID-19 59
Украинские полярники наконец отправились из Чили в Украину 20
Гордон: Поклонская скучает по Украине и раскаивается в предательстве 325

В пятницу, 15 мая из Нью-Йорка в США вылетел спецрейс, который доставит домой 72 украинцев не способных вернуться домой из-за эпидемии коронавируса.

«15 мая в Украине отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Это уже шестой спецсамолёт МАУ, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев», — сообщили в посольстве.

Также отмечается, что еще 1200 украинцев ожидают своего возвращения домой из США.

Напомним, регулярные авиарейсы внутри Украины и в другие страны были остановлены после объявления карантина. А Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
20
Теги