В пятницу, 15 мая из Нью-Йорка в США вылетел спецрейс, который доставит домой 72 украинцев не способных вернуться домой из-за эпидемии коронавируса.

«15 мая в Украине отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Это уже шестой спецсамолёт МАУ, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев», — сообщили в посольстве.

Также отмечается, что еще 1200 украинцев ожидают своего возвращения домой из США.

Напомним, регулярные авиарейсы внутри Украины и в другие страны были остановлены после объявления карантина. А Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая