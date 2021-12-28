Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, требовавшему ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ГБР.

21 декабря 2021 года правоохранители разоблачили преступную схему, организованную таможенником. Деньги требовал у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.

За взятки таможенники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. дол. США.

21 декабря 2021 года один из посредников был задержан при получении очередной взятки – 2,4 тыс. дол. США, а на следующий день ему сообщили о подозрении.

24 декабря 2021 следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователи ГБР будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение – СБУ.