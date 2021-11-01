Одесскую таможню в скором времени может возглавить действующий руководитель Галицкой таможни Ярослав Скоромный.

Об этом пишет «Антикор».

Ярослав Скоромный родился в Виннице, сейчас ему 32 года. Он отучился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Хмельницком НУ, после чего с 2012 года работал в прокуратуре Винницкой области.

Спустя 5 лет он перешел на службу в ГФС, заместителем начальником управления разработки профилей риска управления, где занимался вопросами противодействия контрабанде.

Карьера нового чиновника в ГФС развивалась стремительно – в октябре того же 2017 года он стал заместителем начальника Львовской таможни ГФС, а уже в октябре 2020 года стал и. о. руководителя тогда уже Галицкой таможни.

Необыкновенная карьера даже для Украины, объясняемая, впрочем, очень легко – его отцом является депутат Винницкого городского совета и директор ЧП «Яско» Игорь Скоромный, человек в регионе весьма известный и богатый.

По данным журналиста Евгения Плинского, именно отец в свое время «продвинул» сына из прокуратуры в таможню, где Ярослав Скоромный вернул десятки уволенных сотрудников и начал лично контролировать пропуск фур, - проезд каждой без уплаты пошлины в госбюджет стоил $30-35 тысяч.

По данным СМИ, чиновник занимается перевозкой брендовой одежды и обуви, техники, и вообще многих видов контрабанды без таможенных пошлин и сборов, за что получает «теневыми» $1,5-3 млн в месяц. Тем временем свои доходы за 2020 год сам Ярослав Скоромный задекларировал на уровне порядка 175 тысяч гривен от заработной платы.

Как возрастут его доходы после прихода на Одесскую таможню – остается лишь догадываться.