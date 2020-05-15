Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили объяснил свою позицию относительно сотрудничества Украины с МВФ, отметив, что его предыдущее заявление некорректно поняли, сообщает 112 Украина.

Саакашвили считает, что попытки сейчас выйти из программы МВФ будут отвечать врагам Украины, но стратегически надо двигаться к ситуации, когда помощь Фонда больше не будет нужна.

«Я много раз говорил, что сейчас Украина не имеет альтернативы хорошему сотрудничеству, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых таких необходимых реформ», - заявил Саакашвили.

Политик привел пример Грузии, где за время его президентства постепенно двигались ситуации, когда помощь МВФ больше не понадобится.

«На этом этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ», - добавил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина «потенциально достаточно сильная», чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.