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Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что Украина «потенциально достаточно сильная», чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», сообщает «Экономическая правда».

«Вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы через это вынуждены постоянно ходить на поклон», - заявил Саакашвили.

По его словам, в свое время в Грузии отказались от услуг МВФ.

«Я думаю, что Украина потенциально достаточно сильная, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем сделать реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди» , - добавил он.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
ForUm

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