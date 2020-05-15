также в разделеОбщество
В Украину под видом «секонда» пытались ввезти груз одежды и обуви на миллионы 11
Разоблачили полицейского, «крышевавшего» добычу янтаря 28
«Буковель» открывается для посетителей 13
Прокуратура проверит судью из-за снятия ареста с судна, добывавшего песок у Крыма 14
Культура Львова будет выходить из карантина 5 месяцев 13
Консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан 12
За сутки в Украине – 483 случая COVID-19, 20 человек умерли 22
Суд запросил у Белого дома письма по Украине 22
Ортомолекулярная медицина 28
14 мая. Картина дня 57
Экс-нардепу, взявшему почти миллион компенсации за жилье, объявили подозрение 31
Священник УПЦ МП умер от коронавируса, заразив жену и детей 21
Стерненко заявил о вызове на допрос в СБУ 21
На Ривненщине священник заплатит 17 тысяч за богослужение на кладбище 16
Назван самый опасный симптом коронавируса 64
Суд вынес приговоры командиру отделения и пулеметчику «ЛНР» 22
Бани, базы отдыха, склады: Укрпочта начала продажи непрофильных активов 35
Зеркаль возглавила защиту Нафтогаза в международных судах против РФ 23

На Закарпатье неизвестный бросил во двор бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В результате чего загорелась беседка. В результате происшествия никто не пострадал. Начато уголовное производство.

Сегодня, 15 мая около 1:00  в селе Невицкое в Ужгородском районе неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог, сообщает полиция Закарпатья.

Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

По данным источников УП, «коктейль Молотова» бросили во двор нардепа от «Слуги народа» Михаила Лабы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
11
Теги