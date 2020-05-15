На Закарпатье неизвестный бросил во двор бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В результате чего загорелась беседка. В результате происшествия никто не пострадал. Начато уголовное производство.

Сегодня, 15 мая около 1:00 в селе Невицкое в Ужгородском районе неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог, сообщает полиция Закарпатья.

Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

По данным источников УП, «коктейль Молотова» бросили во двор нардепа от «Слуги народа» Михаила Лабы.