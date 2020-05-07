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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал принять постановление о продолжении блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Роман Лозинский.

«Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшей блокировке российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять это постановление», - написал он.

Согласно объяснительной записке к постановлению, целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о продлении срока применения персональных специальных экономических и других санкций касательно российских веб-ресурсов.

Напомним, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.
ForUm

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