По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к лишению свободы приговорены двое участников группировки террористов так называемой «ЛНР», которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

По данным СБУ, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой «народной милиции ЛНР».

Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.