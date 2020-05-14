также в разделеОбщество
14 мая. Картина дня 18
Экс-нардепу, взявшему почти миллион компенсации за жилье, объявили подозрение 20
Священник УПЦ МП умер от коронавируса, заразив жену и детей 15
Стерненко заявил о вызове на допрос в СБУ 17
На Ривненщине священник заплатит 17 тысяч за богослужение на кладбище 11
Назван самый опасный симптом коронавируса 43
Бани, базы отдыха, склады: Укрпочта начала продажи непрофильных активов 25
Зеркаль возглавила защиту Нафтогаза в международных судах против РФ 14
Опендатабот отрицает обвинения полиции в «сливе» данных 21
ВОЗ: Коронавирус может навсегда остаться среди людей 17
На Разумкова и Гетманцева подали в суд из-за «антиколомойского» закона 24
В Минздраве пояснили, как распределяют доплаты медикам 17
Названо имя 24-летнего военного, убитого снайпером на Донбассе 33
СМИ: В Донецке арестовали обвиняемого по делу MH17 67
Кабмин уволил главу Госрезерва 38
Полиция не обнаружила фактов кибератак на «Дию» 15
Рябошапка заявил, что Венедиктова способствовала его увольнению 13
Суд отправил Микитася под домашний арест 16

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к лишению свободы приговорены двое участников группировки террористов так называемой «ЛНР», которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

По данным СБУ, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой «народной милиции ЛНР».

Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей.

Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги