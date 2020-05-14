Укрпочта начала продажи непрофильных активов предприятиями отрасли, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Продажа недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности Укрпочты, будет осуществляться через электронную торговую систему «ProZorro. Продажи».

Общая стартовая цена объектов в соответствии с независимой оценкой составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Предварительно проведена независимая оценка рыночной стоимости 30 объектов, а в дальнейшем будет проводиться и других, которые продает Укрпочта.

«У Укрпочты более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5000. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные – балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное. Укрпочта – не турбаза и не склад. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход. Это обычный бизнес-подход. Конечно, мы не будем продавать недвижимость себе в убыток или ниже балансовой стоимости. Полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры. Надеюсь, проданные объекты быстро найдут новых владельцев и тоже станут чем-то полезным для людей. Все будут в плюсе - и государство, и клиенты, и новые владельцы недвижимости», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Среди первых лотов – две рядом расположенные турбазы в Киеве в «Конча-Заспе», а еще турбазы на побережье Азовского моря – в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днипра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в Боярке.

Дату начала аукциона в системе «ProZorro.Продажи» сообщат по каждому лоту отдельно. Для объектов, начальная стоимость которых не превышает 10 млн грн, период приема предложений продлится в течение 14 дней, а для имеющих цену выше 10 млн грн – он продлится 28 дней. В случае если победитель не будет определен или не будет участников, лот будет повторно выставлен на аукцион.

24 апреля комиссия по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры согласовала продажу Укрпочтой непрофильных активов.

Всего Укрпочта проведет независимую оценку 801 объектов недвижимого имущества (кроме земельных участков), которые не используются в хозяйственной деятельности компании.