Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только при необходимости, соблюдая все правила безопасности. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабление ограничений. Но, я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, - продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасность своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию, ибо вирус не отступил», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу. И транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству об открытии метро в Киеве.

«Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются им только по необходимости и соблюдают правила. И даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждому маску не наденет. Мы должны преодолеть этот вызов. И сможем это сделать только совместными усилиями. Когда каждый будет понимать свою ответственность. Понимать, что угроза - реальная, а не миф», - отметил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.