Министерство юстиции Украины подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии — об амнистии и точечном освобождении. Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на волю отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

«Это лица, имеющие родственников пожилого возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания», — рассказал Малюська.

Второй законопроект — более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

«Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса», — отметил министр.

Разгрузить места несвобод планируют для возможности изоляции больных и новоприбывших людей в отдельных камерах. В целом, по словам министра, если законы примут, на свободе могут оказаться около трех тысяч ныне заключенных, но не за тяжкие преступления.

В то же время Малюська отметил, что пока документы должны пройти все необходимые этапы рассмотрения, но если будет экстренная необходимость — рассмотрение ускорят.

Также министр рассказал, что сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме в связи с карантином, что позволяет не допустить вирус в места несвободы. Однако пока им не хватает средств защиты, а также из-за контактов с внешним миром болеет немало сотрудников.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели, за сутки зафиксировано 422 новых случая.