Ученые из США назвали самый опасный симптом коронавируса, который появляется у человека первым. Это аносмия, то есть потеря обоняния.

Этот первый признак, который может дать понять, в какой форме будет протекать болезнь. Если человек совсем не чувствует запахов - коронавирус будет в тяжелой форме, если наполовину - будет легкое течение.

К такому выводу после исследований пришли американские ученые из отделения хирургии Университета Цинциннати. Их труд появился в научном журнале ACS Chemical Neuroscience, сообщает РБК-Украина.

Дело в том, что вирус проникает в организм с помощью белков, которые отвечают за распознавание запахов.

Специалисты из США проанализировали статистику историй болезней зараженных коронавирусом. Они пришли к выводу: чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут и лихорадка, кашель, одышка, а также в целом течение болезни.