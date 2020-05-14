По состоянию на утро 14 мая коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека умерли, 1 659 791 человек выздоровел.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Worldometer.

Отмечается, что 45 921 человек, или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 430 348 человек), Испания (271 095) и РФ (242 271). На четвертом месте - Великобритания (229 705). Далее идут Италия (222 104), Бразилия (190 137), Франция (178 060), Германия (174 098), Турция (143 114), Иран (112 725) и Китай (82 929).

В США также зафиксировано самое большое количество смертей от COVID-19 - 85 197. Еще 310 259 человек там выздоровели. За прошедшие сутки в США зарегистрировали более 21 тысячи новых случаев заболевания.

В Испании - свыше 27 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели более 183 тысяч. За прошедшие сутки в стране зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев болезни.

В Италии - 31 106 смертей и 112 541 человек поборол болезнь.

В России от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 212 человек. Выздоровевших - более 48 тыс. За сутки там подтвердили 10 028 новых заражений.

В Великобритании - 33 186 летальных случаев и 3 242 новых заражений за прошедшие сутки.

В Бразилии наблюдается стремительный рост больных (190 137 человек, из них - 12 535 за прошедшие сутки и утро) и умерших (13 240 человек, из них - 836 за прошедшие сутки и утро).

В Китае - за прошедшие сутки и утро зафиксировано 10 новых больных коронавирусом. Число летальных случаев за сутки не выросло и составляет 4 633.