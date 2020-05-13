Верховная Рада Украины одобрила законопроект, который запрещает начислять штрафные санкции и пеню за просрочку платежей по кредитам для бизнеса, допущенным в период действия карантина и в тридцатидневный период после окончания карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавирусной болезни COVID-19.

За принятие в первом чтении законопроекта №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19) проголосовали 278 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Народный депутат Виктория Кинзбурская, представляя данный законопроект, отметила, что ранее депутаты приняли соответствующий запрет на начисление штрафов и пени по кредитам для физических лиц, тогда как данный документ содержит эти смягчения для юридических лиц.

«Суть законопроекта в том, чтобы запретить начисления неустойки, штрафов, пени по кредитам для бизнеса в период карантина и в тридцатидневный период после его завершения... Напомню, что 17 марта нами был принят закон, который защитил физлиц от начисления штрафов и пени по кредитным договорам в течение марта-апреля, сегодня мы продлили этот срок, но сделали это только для физлиц. Сегодня я прошу вас поддержать это и для юридических лиц», - сказала Кинзбурская.

Она также отметила, что данный законопроект не освобождает заемщика от обязанности уплачивать тело кредита и проценты за пользование кредитом, речь идет лишь о запрете начислять санкции за просроченные платежи.

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что такие меры позволят замедлить экономический спад, предохранить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места, а также ускорить восстановление экономики после окончания карантина.

Напомним, 13 мая Также Рада продлила действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур для бизнеса на период карантина