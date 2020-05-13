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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не исключает, что регулятор до конца текущего года может еще снизить учетную ставку.

«Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможем еще снизить учетную ставку в этом году. Пространство для этого есть. Своей взвешенной монетарной политикой мы который год подряд обеспечиваем, как и требует наш мандат, ценовую стабильность. То есть стабильно низкую инфляцию, которая останется в пределах нашей цели 5% плюс-минус процентный пункт», - сказал он во время отчета в Раде, передает Радио Свобода.

Он добавил, что НБУ «смотрит в будущее с осторожным оптимизмом».

«Не стоит питать иллюзии, уровень неопределенности как никогда высок. Наши макропрогнозы отталкиваются от того, что уже во втором квартале карантин завершится, и больше не будет необходимости в него возвращаться. Но если нет? Если будет вторая волна пандемии в мире? Если нам нужно вновь и вновь возвращаться к карантинным мероприятиям? Сегодня никто в мире вам не даст однозначных ответов на эти вопросы. Поэтому мы, в Национальном банке подготовлены, чтобы при необходимости быстро и эффективно реагировать на новые вызовы. Мы постоянно отслеживаем ситуацию, оцениваем риски, проверяем на реалистичность наши прогнозы», - сказал Смолий.

Последний раз Национальный банк Украины снизил учетную ставку 23 апреля с 10 до 8%.

Ранее регулятор заявлял, что в течение года Национальный банк планирует снизить учетную ставку до 7%.

Учетная ставка является одним из инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости кредитов и депозитов.
ForUm

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