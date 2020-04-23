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Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий.

По данным НБУ, инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий.

«В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%. Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривни, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий», – говорится в сообщении.

По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, инфляция в апреле также будет оставаться низкой. Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли. Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались.

Напомним, правление Национального банка снизило учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.
ForUm

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