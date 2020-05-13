Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 30 человек. Два человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличково время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них – один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки - 8, 9 и 14 лет. И 9 мужчин от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы», - сообщил Кличко.