Против испанского правительства Педро Санчеса из-за неудачного реагирования на пандемию COVID-19 в Верховный суд была подана жалоба от имени более 3 тысяч родственников умерших из-за коронавируса, сообщает Укринформ со ссылкой на El Mundo.

«Одиннадцать адвокатов со всей Испании подали в понедельник жалобу в Верховный суд против премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его правительства от имени более 3000 родственников погибших от нового коронавируса в связи с возможным их убийством из-за неудачного реагирования на пандемию со стороны государства», - говорится в сообщении.

Жалоба была подана во вторую палату Верховного суда против всех членов Совета министров за «пока еще не определенное количество преступлений, связанных с убийством из-за серьезного безрассудства», поскольку они допустили действиями или бездействием распространение пандемии и смерть этих людей от вируса.

3268 человек, подписавших эту жалобу, предупредили, что она может быть расширена и включать в себя, в частности, преступления уклонения от выполнения обязанностей по оказанию помощи, а также распространяться на других топ-чиновников.

Родственники умерших считают, что правительство поставило свои интересы выше здоровья людей, поскольку, несмотря на распространение инфекции, в стране в начале марта продолжались митинги и манифестации.

Напомним, в Испании за последние сутки несколько возросло количество умерших от коронавирусной болезни, однако количество смертей остается меньше 200 уже четвертый день подряд.

Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран Европы.

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19.