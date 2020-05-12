также в разделеОбщество
Еще двум участникам захвата штаба ВМС Украины в Крыму объявили подозрения
Денисова: У украинского политзаключенного в РФ подозревают коронавирус 4
Названа дата проведения ВНО 8
Минздрав: Украинцы должны пройти вакцинацию до второй волны коронавируса 36
МИУ: Авиакомпании, продавая билеты после 22 мая, вводят в заблуждение украинцев 13
СБУ заблокировала доступ к 59 виртуальным казино 13
В Минздраве назвали регионы, где нет послаблений карантина 15
Зеленский: Нынешние показатели позволяют рассматривать дальнейшее смягчение карантина 14
В Минздраве назвали условия открытия границ 23
Пристайко: Кабмин не мешает заробитчанам выезжать за границу 21
Федоров опроверг фейки о продаже данных из приложения «Дия» 25
НАБУ закрыло дело против Грымчака 237
Бессимптомных больных не будут бесплатно тестировать на коронавирус 32
В Минздраве назвали сроки восстановления системы санэпидстанций 17
Премьер: Украина находится на пике заражений коронавирусом 30
Шмыгаль назвал условия дальнейшего смягчения карантина 102
Украинцев предупредили о майских заморозках 162
Нимченко в День Победы принял участие в открытии краеведческого музея 22

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ОАСК. 

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, прежние министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украина - члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования», – говорится в сообщении.

По данным ОАСК, общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права, обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», а Минздрав - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
24
Теги