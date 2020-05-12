В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором просят установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ОАСК.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены Государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, прежние министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украина - члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования», – говорится в сообщении.

По данным ОАСК, общественная организация, которая выступает истцом, просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права, обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», а Минздрав - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.