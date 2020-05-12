В Полтаве суд оштрафовал на 8500 грн посетителя супермаркета, который швырнул горсть монет в лицо кассирше.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Мужчина признал, что бросил в лицо кассиру сдачу, которую она выдала ему монетами. Суд разрешил виновнику выплачивать штраф частями в течение года.

Напомним, 4 апреля полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий мужчины в супермаркете.

Позже он извинился за свои действия и пояснил, что кассирша начала выдавать ему сдачу монетами, зато другим покупателям давала бумажные деньги, поэтому он разозлился.