Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vrciro.org.ua, предложения Совета Церквей учитывают обобщенный опыт поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран.

«Убеждены, что эффективная деятельность Церквей и религиозных организаций по пастырской опеке и удовлетворению религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важной, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19», - отметили во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.

Представители Совета Церквей предложили Кабинету Министров дать разрешение на совершение богослужений и религиозных обрядов «при условии принятия мер по предотвращению скопления людей, то есть, при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда (исключая членов одной семьи) с обязательно надетыми средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно, с соблюдением социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих».

Кроме того, правительство попросили разрешить совершать богослужения и религиозные обряды на открытом воздухе, а также в домах верующих, при условии принятия мер по предотвращению скопления людей, с соблюдением санитарных норм.

В Совете Церквей призвали не распространять требование «обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, которые являются священнослужителями, и лиц, задействованных в организации богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых оно является рекомендательным».

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просит правительство обеспечить возможность доступа священников к верующим, которые находятся в социальных и паллиативных учреждениях или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.