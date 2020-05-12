Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины, сотрудников Службы безопасности Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова и передал родным ордена «Золотая Звезда», которыми награждены погибшие. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Награду Дениса Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.

Награду Дмитрия Каплунова президент вручил его жене Наталье Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

Галина Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена.

«Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась. И чтобы вы приложили все усилия для этого», - сказала Галина Волочаева, обращаясь к Зеленскому.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Позже стало известно, что погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

3 декабря 2019 Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).