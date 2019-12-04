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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении званий Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Позже стало известно, что погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. 
ForUm

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