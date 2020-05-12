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Уже около 7 тыс. работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

С 4 мая, то есть с начала анонсирования программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873. Разработка проходит в ежедневном режиме и на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается.

«Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7000 работодателей. С каждым днем ​​эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 млрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств», - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕВ.

Финансовая помощь Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в размере 6 млрд грн предусмотрена постановлением КМУ от 27.04.2020 № 308. Средства будут направлены по двум направлениям: на пособие по частичной безработице – 4,723 млрд грн и пособие по безработице в размере 1,277 млрд грн.

Напомним, по данным на 5 мая в Украине с начала общенационального карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных.
ForUm

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