Кабинет Министров принял решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,972 ​​млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места. Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того, чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным», - заявилминистр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По решению правительства от 27 апреля текущего года была оказана финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1277 млн ​​грн для выплаты пособия по безработице. На сегодня получена финансовая помощь в сумме 1198 млн грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. Это позволило своевременно выплачивать пособие по безработице за апрель-май.

Следует отметить, что на момент выделения правительством финансовой помощи численность получателей пособия по безработице превышала прошлогодние показатели на 43%. На сегодня уже на 78% больше людей получают пособие по безработице по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине количество безработных составляло 501 тысячу человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года).

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.