В Украине с начала общенационального карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных, а на помощь по безработице направлено 2,3 миллиарда гривен, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Об этом во время брифинга заявила исполняющая обязанности директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, сообщает УНИАН.

«На период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано новых 166 тысяч безработных. Лидерами по областям являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская. С начала карантина уже предоставлена помощь по безработице в размере почти 2,3 миллиарда гривен. Это приблизительно на 40% больше, чем помощь в прошлом году», - сказала она.

Напомни, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Правительство выделило 6 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.