также в разделеОбщество
МОН объясняет: скандальный курс «Основы семьи» - необязателен 8
По факту повреждения языческого городища на Львовщине завели дело 13
Более половины украинцев считают СССР и Германию виновными во Второй мировой войне 22
Дело Шеремета: Суд отклонил очередную апелляцию Антоненко 11
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов 30
Степанов: Минздрав не сворачивает медреформу, а будет исправлять ошибки 21
В ВСУ за сутки не выявлено новых случаев COVID-19 12
Языческое городище на Львовщине «украсили» часовней с Богородицей 19
Боевики обстреляли Павлополь из ракеты, состоящей на вооружении в РФ 15
Премьер: Метро заработает на третьем этапе ослабления карантина 23
Шмыгаль: Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая 1191
В деле квартирных схем для Нацгвардии – новые подозреваемые 44
Глава Закарпатья пожаловался полиции на мэрию Мукачево 28
В ОП рассказали, куда дели 370 млн из фонда по борьбе с COVID-19 40
НАБУ открыло дело против Венедиктовой 146
Уровень воды Десны упал до исторического минимума 111
Учебный год в школах завершится дистанционно 24
Главный киевский полицейский после месяца лечения победил COVID-19 27

В Украине с начала общенационального карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных, а на помощь по безработице направлено 2,3 миллиарда гривен, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом во время брифинга заявила исполняющая обязанности директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, сообщает УНИАН.

«На период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано новых 166 тысяч безработных. Лидерами по областям являются Днепропетровская, Харьковская и Львовская. С начала карантина уже предоставлена помощь по безработице в размере почти 2,3 миллиарда гривен. Это приблизительно на 40% больше, чем помощь в прошлом году», - сказала она.

Напомни, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Правительство выделило 6 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги