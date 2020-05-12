12 мая 2020 в 1:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключен от энергосети, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«В связи с балансовым ограничением НАЭК «Энергоатом» блок №4 РАЭС переведен в «горячий резерв», реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2217 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 53,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца – 646,3 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 501,9 млн кВт-ч электроэнергии.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», - подчеркнули в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Как сообщал ForUm, мощности генерации атомных электростанций в воскресенье, 10 мая, упали до исторического минимума 7,41 тыс МВт.