26 октября в 15:03 в г. Вараш на территории Ривненской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет, сообщила ГосЧС.

Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

От ГосЧС привлечены 19 человек и 7 ед. техники.