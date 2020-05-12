также в разделеМир
Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские 11
Еврокомиссия подготовила план открытия границ ЕС 47
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом 38
В Нью-Йорке трое детей умерли от новой болезни, связанной с COVID-19 31
ВОЗ призывает готовиться к новой вспышке коронавируса 28
В мире от коронавируса умерли уже 285 тысяч человек 11
Литва и Польша открыли границы для работников и студентов 74
Британцам разрешили загорать и неограниченно заниматься спортом 82
Коронавирус в мире унес жизни более 284 тысяч человек 15
Россия вышла на третье место в мире по количеству инфицированных COVID-19 75
В Чехии на месте статуи Конева установили унитаз 107
Россия возмутилась постом Белого дома о Второй мировой войне 38
СМИ: Иранский эсминец открыл огонь по своему военному кораблю, 40 погибших 100
В Ухане снова растет количество больных COVID-19 59
Израиль открыл детские сады 30
Немцы вышли на протест против карантина 86
Более 100 тысяч человек вылечились от коронавируса в Италии 20
Более 200 тысяч человек заразились коронавирусом в России 35

Всемирная организация здравоохранения убеждена в «положительной тенденции» лечение коронавируса, но заметила, что сейчас мир до сих пор не имеет лекарств против COVID-19, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Сейчас ВОЗ поддерживает изучение четырех-пяти наиболее перспективных препаратов. «У нас есть некоторые методы лечения, которые, очевидно, находятся еще на ранних этапах исследования. Они ограничивают тяжесть и продолжительность болезни. Но мы не имеем ничего, чтобы позволило бы «убить» или остановить вирус», – говорится в заявлении ВОЗ.

В организации добавили имеющиеся потенциально положительные данные, но «нужно больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, чтобы сказать о лечении».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги