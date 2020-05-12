Снимать ограничения на работу общественного транспорта - пока рано. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни имеем неоптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно», - сообщил Кличко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Кличко напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев «Киевпасстранс». Весь подвижной состав обязательно дезинфицируют - как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Он отметил, что решение об открытии метро будет принимать Кабинет Министров, который, собственно, его и закрыл.

«Я еще раз призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и безопасности людей, которые рядом. Не пренебрегайте правилами! Это - ваше здоровье и ваша жизнь. Если вы сопротивляетесь - вам никто не поможет его сохранить! Поэтому: берегите себя», - призвал киевлян Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 11 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек.