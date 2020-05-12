Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID 19.

38 человек умерли», - сказал Кличко.

Так, среди тех, кто заболел: 33 женщин в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. И 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

По словам мэра Киева, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.