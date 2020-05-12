Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, в котором приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса», - заявил президент.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.