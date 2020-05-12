В столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом. И 99 человек - с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего город, в медучреждениях первой и второй волн, предусмотрел почти 1700 койко-мест.

«Но если у нас будет инфекционный взрыв, - и этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях, вирус не отступал. Опасность реальна! И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации», - отметил Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 11 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек.