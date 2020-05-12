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Бессимптомных больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Как он сообщил, алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает случаи, когда человек хочет обследоваться по собственному желанию без явных признаков коронавирусной инфекции.

«Если у человека нет симптомов коронавируса. Кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования», - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.

 
ForUm

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