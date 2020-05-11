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Польский предприниматель и председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек заявил, что поляки не смогут заменить заробитчан из Украины.

Такое мнение он высказал в интервью Укринформу.

«Польский рынок труда сегодня очень зависим от работников из Украины. За последние несколько лет польская экономика значительно выросла, а людей больше у ​​нас не стало. В стране развиваются те сферы экономики, которые нуждаются в ручном труде: сельское хозяйство, строительная сфера. Поэтому в последнее время в Польшу приезжало много украинцев. Работодатели были довольны, трудовые мигранты тоже. В моей компании украинцы освоили много профессий, становились бригадирами, операторами, административными работниками. Но сейчас ситуация в компании очень сложная: у меня нет обученных людей, поскольку они уехали домой и сейчас не могут вернуться в Польшу. Это - огромная проблема», - сказал Гайовничек.

По его словам, поляки не заменят украинских рабочих. Компании Гайовничека сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока не наблюдается.

По словам работодателя, сейчас Польше нужны сотни тысяч украинских заробитчан.

«Без украинцев невозможно успешно пройти сезон сбора клубники. Я себе этого не представляю», - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, если страна-заказчик демонстрирует контракт на работу минимум на три месяца.

 
ForUm

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