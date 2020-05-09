Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, если страна-заказчик демонстрирует контракт на работу минимум на три месяца.

Об этом он заявил во время брифинга во время рабочей поездки на Закарпатье. Об этом заявил президент на брифинге в Закарпатской области.

«Мы никому ничего не блокируем … Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять … Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что страна, которая принимает работников, должна обеспечить их жильем и медицинской страховкой.

Зеленский добавил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них — Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 мая, прибыл с рабочей поездкой на Закарпатье.