39-летняя гражданка Украины, член экипажа судна «Regal Princess», была найдена мертвой в Роттердаме, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«10 мая 2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна «Regal Princess». Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства», - сообщил он агентству Интерфакс-Украина в понедельник.

По словам Погорельцева, тело погибшей доставили в местный морг, родственники умершей уведомлены о факте смерти.

«Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды», - заверил он.