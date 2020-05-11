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Пяти подозреваемым в нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию «Завод «Электротяжмаш» открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом НАБУ и САП завершили расследование третьей коррупционной схемы на предприятии, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Речь идет о:

• двух заместителях директора ГП «Завод «Электротяжмаш»;

• начальнике управления завода;

• конечном бенефициаре чешской компании;

• директоре чешской компании.

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской по почти вдвое большей цене – 1,22 млн евро. В результате госпредприятие недополучило 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с ноября 2017 года. О подозрении должностным лицам сообщено 17 марта 2020.
ForUm

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