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В Чехии расследуют акт вандализма на месте памятника Коневу в Праге – неизвестные установили на постамент унитаз.

Об этом сообщил пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек, пишет Европейская правда.

Мэр района Ондржей Колар отметил, что муниципальные службы уже убрали «инсталляцию», и осудил инцидент.

«Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое», - заявил он.

 

 

Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу в Праге вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Последний обратился с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя осудить Россию за вмешательство во внутренние дела государства-члена ЕС, а премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела страны.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек предложил российской стороне обсудить в рамках соглашения о сотрудничестве проблемные вопросы отношений, в частности, спор по поводу снесенного в Праге памятника маршалу Коневу.
ForUm

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