Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала продлить карантин без ослаблений, сообщает пресс-служба ОГА.

«Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го», сказал заместитель председателя ОГА Тарас Грень.

Напомним, правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая.

В области за предыдущие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовщины. Направлены на самоизоляцию 158 человек. Находятся в стационарах 260 больных, 22 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 6 на ИВЛ. За все время COVID подтверждено у 753 человек. Умерли 20 заболевших. Выздоровели от коронавирусной инфекции 152 человека.