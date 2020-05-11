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Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала продлить карантин без ослаблений, сообщает пресс-служба ОГА.

«Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го», сказал заместитель председателя  ОГА Тарас Грень.

Напомним, правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая.  

В области за предыдущие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовщины. Направлены на самоизоляцию 158 человек. Находятся в стационарах 260 больных, 22 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 6 на ИВЛ. За все время COVID подтверждено у 753 человек. Умерли 20 заболевших. Выздоровели от коронавирусной инфекции 152 человека.
ForUm

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