Германией прокатились протесты против карантина, полиция задержала десятки людей, сообщает Радио Свобода.

В Берлине правоохранители задержали 86 человек после того, как демонстранты начали швырять бутылки в силовиков на Александерплац, по крайней мере один полицейский был ранен.

В Дортмунде 23-летний мужчина напал на съемочную группу во время акции протеста. Нападавшего задержали.

В Кельне полиция зафиксировала случаи, когда протестующие призвали покупателей снимать маски при входе в магазины.

В Мюнхене полиция через громкоговорители обращались к протестующим с просьбой соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Напомним, Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих.