Три авиакомпании - Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa - планируют возобновить пассажирские авиаперевозки из Украины. Об этом сообщается на сайтах компаний.

Wizz Аir планирует начать полеты из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Ранее сообщалось о начале продаж авиабилетом на рейсы Киев-Вена с 12 мая.

С 24 мая 7 рейсов в неделю из Киева будет осуществлять Czech Airlines. С 25 мая 3 рейса в неделю будут возобновлены из Одессы.

Немецкая Lufthansa планирует возобновить полеты в Украину с 1 июня. Билеты на сайте авиакомпании пока что можно забронировать из Киева в Берлин.

Одним из первых, кто заявил о возобновлении международных перелетов на фоне пандемии, был лоукостер Wizz Air. С 1 мая самолеты авиакомпании начали летать по 20 направлениям.

Напомним, Минздрав утвердил рекомендации для парикмахерских, магазинов и кафе.