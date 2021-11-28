Командование Воздушных сил ВСУ заказало средний ремонт двух учебно-боевых самолетов Су-27УБ на 181 млн. гривен.

Как пишет Флот 2017, об этом сообщает Ukrainian Military Center.

Работы будут производиться на Государственном предприятии «Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «МиГремонт».

Именно это предприятие является единственным в Украине, специализирующимся на ремонте и частичной модернизации многоцелевых истребителей Су-27 и их модификациях, включая двухместные Су-27УБ.

Одна из последних модификаций советских самолетов Су-27 – версия Су-27УП2М, обновление которой заключается в дооборудовании новым навигационно — информационным комплексом, нашлемной системой целеуказания и индикации, автоматом выброса ложных тепловых целей.

Также вычислитель боевого применения позволит значительно расширить боевые возможности применения самолета как в воздухе, так и для уничтожения наземных целей при боевом применении всей номенклатуры авиационных средств поражения.

Отметим, в начале ноября бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники по поручению Министерства обороны Украины проводит испытания этой модернизации.

Испытания проводились в два этапа: наземные и лётные. Выполнено 33 полета с налетом около 40 часов.

Цель испытаний – определение основных боевых, технических и эксплуатационных характеристик опытного образца, предварительная оценка их соответствия требованиям тактико-технического задания, а также готовность самолета к государственным испытаниям.

Модернизация была проведена Запорожским государственным авиационным ремонтным заводом «МиГремонт».

Что касается базового самолета Су-27, его назначение – завоевание господства в воздухе. Первый полет прототипа состоялся в 1977 году, а в 1984 году самолеты начали поступать в авиационные части.

Версия Су-27УБ является учебно-боевой и предназначена для подготовки лётчика инструктором. Самолет двухместный.